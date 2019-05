Rauchverbot: Salzburgs Gesundheitsreferent Stöckl macht Druck auf die ÖVP

Nach dem Aus der Bundesregierung solle die die Partei "so schnell wie möglich" einem absoluten Rauchverbot in der Gastronomie zustimmen, fordert LH-Vize Christian Stöckl. Und er ist damit nicht der einzige ÖVP-Politiker.

881.692 Unterschriften zählte das Don't-smoke-Volksbegehren im Vorjahr österreichweit. Und dennoch: Die schwarz-blaue Bundesregierung hielt an der im Koalitionsvertrag fixierten Kehrtwende beim absoluten Rauchverbot fest, das ursprünglich am 1. Mai 2018 in Kraft treten hätte sollen: In der Gastronomie durfte also ...