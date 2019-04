Raus aus dem Polit-Büro, rein in die PR-Branche

Viele politische Sekretäre in Salzburg steigen aus und docken in der PR-Branche an. Jüngstes Beispiel dafür ist der Büroleiter des Landeshauptmannes. Dabei ist der Markt hart umkämpft. Allein 1606 Werbeagenturen und 71 PR-Berater verzeichnet die Wirtschaftskammer in Salzburg.

Bis Freitag war Thomas Kerschbaum Pressesprecher und Büroleiter des Landeshauptmannes. Seit Montag ist er Partner der Kommunikationsagentur movea mit 17 Mitarbeitern. Der Seitenwechsel hat viele überrascht. Ist doch sein "Chef" Wilfried Haslauer, mit dem er zwölf Jahre Seite an Seite ...