Reaktionen aus Salzburg auf das steirische Wahlergebnis

Die ÖVP freut sich, die Grünen sehen gar Rückenwind für die Koalitionsverhandlungen. Und die Neos hoffen, dass die Steiermark nun dasselbe Koalitionsmodell wählt wie Salzburg.

Das Ergebnis der Landtagswahl in der Steiermark hat am Sonntagabend vor allem zwei Parteien in Salzburg erfreut: ÖVP und Grüne. Nach 14 Jahren löse die ÖVP mit deutlichem Vorsprung die SPÖ auf Platz eins ab, hieß es von der Salzburger Volkspartei. "Der eingeschlagene Weg und die Politik von Landeshauptmann Schützenhöfer sind mit einem großen Vertrauenszugewinn bestätigt worden. Dieses Wahlergebnis ist der klare Auftrag der Steirerinnen und Steirer diese Politik weiterzuverfolgen. Ich schätze Hermann Schützenhöfer als verbindenden Politiker mit Handschlagqualität, der stets das Wohl seines Bundeslandes im Auge hat und konsequent und geradlinig für die Steiermark arbeitet.", meinte LH Wilfried Haslauer am Abend.

Das grüne Comeback setze sich fort, sagte Salzburgs Grünen-Chef LH-Stv. Heinrich Schellhorn in einer ersten Reaktion. "Die Menschen haben auch in der Steiermark die Grünen gestärkt, weil wir glaubwürdig für Klima- und Umweltschutz kämpfen und uns für die Zukunft einsetzen". Schellhorn interpretierte das Wahlergebnis als bundespolitischen Rückenwind. "Es bestätigt den Weg Richtung Koalitionsverhandlungen und einer ersten grünen Regierungsbeteiligung auf Bundesebene".

Neos-Landeschef Sepp Schellhorn sprach von einem großartigen Erfolg. "Mit so wenig Budget, mit so wenig Geld in eine vorgezogene Wahlauseinandersetzung zu gehen, und dann die Prozente zu verdoppeln. Es ist die vierte Wahl, bei der wir dazugewonnen haben. Was wollen wir mehr." Nachdem sich Schwarz-Grün rechnerisch in der Steiermark nicht ausgehe, hofft Sepp Schellhorn, dass das Salzburger Modell einer Dreierkoalition ("Schwarz-Grün-Pink") diesmal Pate stehe.

Anders fiel die Reaktion bei FPÖ-Chefin Marlene Svazek aus: "Positiv ist etwas anderes, aber die Steirer haben einen starken Wahlkampf abgeliefert. Die Ereignisse seit Mai haben nicht zur Trendwende nach den letzten Wahlen beigetragen. Trotz allem: Das historisch zweitbeste Ergebnis, das muss man unter widrigsten Bedingungen erst einmal einfahren."

Quelle: SN