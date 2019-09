Reaktionen zum Tod von Marko Feingold: "Salzburgs gesellschaftspolitisches Gewissen ist gestorben"

Die Nachricht über den Tod von Marko Feingold löste am Freitag, den 20. September tiefe Betroffenheit aus. Der Holocaust-Überlebende, der im Alter von 106 Jahren verstorben ist, galt als mahnende Stimme gegen das Vergessen. Politiker und weitere Personen des öffentlichen Lebens teilten ihr Beileid am Freitag öffentlich mit.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer meldete sich am Freitag zum Ableben des KZ-Überlebenden und Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg Marko Feingold in Form einer Presseaussendung zu Wort: "Er war ein Brückenbauer und Vermittler, der trotz schlimmster persönlicher Erfahrungen immer das Menschliche, das Verbindende und die Freude am Leben in den Vordergrund gerückt hat".

Marko Feingold war ein Ehrenbürger von Salzburg und zudem der älteste Bürger der Stadt. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) teilte Freitagmittag sein Bedauern über dessen Todesfall mit: "Ein großer, äußerst wichtiger Aufklärer über die Gräuel der Nazizeit ist nicht mehr." Feingold habe "zeitlebens gegen das Vergessen gekämpft und in unzähligen Vorträgen gerade auch vor jungen Leuten einen wesentlichen Beitrag zur Aufarbeitung der wohl dunkelsten Phase der jüngeren Geschichte geliefert", so Preuner. Marko Feingold sei mit 106 Jahren auch der aktuell älteste Bürger der Stadt Salzburg gewesen. Die gesamte Stadtpolitik trauere mit der Familie.

Auch die Salzburger Sozialdemokraten vermeldeten Beileidsbekundungen: SPÖ-Landesvorsitzender Walter Steidl erinnert sich dabei an die Zusammentreffen mit Feingold: "Jedes Treffen und jedes Gespräch mit Marko Feingold war etwas Besonderes. Sein unermüdliches Engagement, vor allem in der Jugendarbeit, wird fehlen. Ich habe den größten Respekt vor Mitmenschen wie Marko Feingold, der trotz seiner schrecklichen Erfahrungen unter den Nazis nach 1945 ohne Gram und Hass ein positives, schönes und langes Leben führte. Wir sind stolz, dass Marko Feingold Ehrenmitglied der SPÖ ist und werden ihn immer in bester Erinnerung halten".

Tief erschüttert über den Tod von Feingold zeigen sich auch die NEOS. "Salzburg ist anders geworden. Wir sind alle dazu aufgefordert, den Appell von Marko Feingold tagtäglich mit Leben zu füllen", schreibt NEOS-Landtagsabgeordneter Sebastian Huber in einer Presseaussendung. "Mit Marko Feingold starb das gesellschaftspolitische Gewissen Salzburgs, welcher uns mit mahnenden Worten an die dunkelste Zeit unserer Geschichte unaufgeregt und sachlich erinnerte. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Frau Hanna Feingold und ihrer Familie".

Die Grünen bekundeten "tiefes Mitgefühl" für Familie und Freunde Feingolds und schrieben in ihrer Aussendung am Freitag: "Wir sind dankbar für die vielen Jahre, in denen er der österreichischen Gesellschaft einen Spiegel vorhalten konnte und mit seinem Engagement für gesellschaftliche Bewusstseinsarbeit beeindruckt hat."

Der Tod von Feingold bewegte die Menschen auch abseits von Salzburg. Bundespräsident Alexander Van der Bellen teilte seine Gedanken auf Twitter mit und hebt Feingolds Engagement, das er bis ins hohe Alter betrieben habe, hervor. Feingold habe sich für die "positive Entwicklung unseres Landes in einem friedlichen Europa" eingesetzt.



Kardinal Christoph Schönborn, der Erzbischof von Wien, bezeichnete Feingold am Freitag auf Twitter als "herausragende Gestalt der österreichischen Gesellschaft":

Quelle: SN