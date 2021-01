Rechnungshof rügt Seekirchen: Hofwirt-Projekt viel zu teuer

Prüfer nahmen den Kauf und die Sanierung des alten Gasthauses im Zentrum der Flachgauer Stadtgemeinde unter die Lupe. Das Ergebnis ist eine Reihe von Kritikpunkten und Empfehlungen.

Das umstrittenste Projekt der Seekirchner Kommunalpolitik in den vergangenen Jahren, der Kauf des Hofwirts durch die Gemeinde, beschäftigte sogar den österreichischen Rechnungshof (RH) in Wien. Am Freitag veröffentlichte der RH seinen Prüfbericht. Erst am Donnerstagabend hatte die Gemeindevorstehung den Beschluss für die Vergabe an den neuen Pächter Alois Paier gefasst.

Der Anstoß zur Prüfung kam aus einem Bürgerbeteiligungsverfahren, das der Rechnungshof durchgeführt hatte, bevor er seinen Prüfungsplan aufstellte. Bürger hatten angeregt, das Projekt Hofwirt zu berücksichtigen.

Das zentrale ...