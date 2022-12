Salzburg AG: Entrüstung wegen Beratungskosten

Mehr als 28 Millionen Euro in drei Jahren: So viel hat sich die Salzburg AG externe Beratungsleistungen 2018 bis 2020 kosten lassen. Das hat eine Prüfung durch den Landesrechnungshof (LRH) im Auftrag von FPÖ und SPÖ ergeben. Beide Oppositionsparteien empörten sich über das Volumen und sahen Aufsichtsratschef LH Wilfried Haslauer (ÖVP) in der Pflicht.

Kritik kommt auch aus der Landesregierung. LH-Stv. Martina Berthold (Grüne), die im Aufsichtsrat sitzt, will "nicht einfach zur Tagesordnung zurückkehren". Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) ...