Reden wir über Teilzeit!

Es war eine Welle der Empörung, die den Aussagen von Kanzler Nehammer zu Teilzeitquoten und Armut entgegenschlug. Und das zu Recht, da Teilzeit vor allem von Frauen im ländlichen Raum häufig nicht freiwillig gewählt wird. Dass es diesen Frauen auch zu gut gehe, kann wohl nur Teil einer Satire sein.

Denn die hohe Teilzeitquote von Frauen war jahrzehntelang ein von der ÖVP gefördertes Familienmodell und ist tatsächlich im europäischen Vergleich zu hoch. Der mögliche Boom an Teilzeitbeschäftigungen von Frauen am Land resultiert aber nicht nur aus fehlenden Kinderbetreuungsplätzen, sondern auch daraus, dass die Mobilität der Menschen - und hier vor allem der Frauen - am Land eingeschränkt ist.

Viele gut ausgebildete Frauen verlassen aufgrund von fehlenden, adäquaten Arbeitsplätzen ohnehin den ländlichen Raum. Wenn nicht, dann sind sie oftmals an schlechter bezahlte Arbeitsstellen in erreichbarer Nähe gebunden. Und gerade diese sind zumeist keine Vollzeitstellen. Der weitere Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel ist hierzu nur eine der langjährigen Forderungen.

Die Debatten zum Thema Teilzeit bräuchten längst einen differenzierten Diskussionszugang; auch zum Thema Verantwortung der Männer. Seit über 30 Jahren können Väter in unserem Land in Karenz gehen. Doch nur rund zehn Prozent tun es - und dann zumeist weniger als drei Monate. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich auch Frauen und Männer - die sich auch ohne Betreuungspflichten für Kinder -, für Teilzeit entscheiden. Sie kommen bewusst vielleicht mit weniger Geld aus und setzen ihre Prioritäten anders.

Weil sie, ohne zu erben, sich ihre Eigenheimidylle nicht mehr leisten können. Ein Großteil der jungen Menschen ist der Meinung, dass man sich in diesem Land mit Leistung kein Eigentum mehr aufbauen kann. Nicht einmal dann, wenn beide Vollzeit arbeiten. Klimakrise, Kriege, Pandemie und Inflation. Sparen lohnt sich nicht mehr. "Life" statt "work" in einer unsicheren Zeit. Kein Wunder, wenn der Trend, weniger zu arbeiten, besonders bei jungen Menschen immer größer wird.