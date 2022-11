Regierungsbüro: Neues Team rund um Berthold

Die neue Grünen-Chefin muss sich , bevor sie am Mittwoch im Landtag angelobt wird, am Montagnachmittag noch einem Hearing stellen.

Grünen-Chefin Martina Berthold muss sich am Montagnachmittag einem Hearing vor dem Landtag stellen. Sie folgt Heinrich Schellhorn als Landeshauptmann-Stellvertreterin nach und wird am Mittwoch im Landtag angelobt. Schellhorn hat sich bekanntlich in Folge des Pflegeskandals entschieden, mit 8. November sein Amt zurückzulegen.

Berthold hat am Montag fünf Minuten Zeit für eine persönliche Präsentation. Jede Landtagspartei kann dann zwei inhaltliche Fragen an sie stellen.

Schellhorn wird von der Regierungs- auf die Abgeordnetenbank wechseln, allerdings nicht gleich am ...