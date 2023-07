Die schwarz-blaue Landesregierung kündigte am Montagnachmittag Maßnahmen im Bereich Wohnen, Energie, Pflege und Arbeitsmarkt an.

Nach der zweitägigen Regierungsklausur von ÖVP und FPÖ am Sonntag und Montag im Grünauerhof in Wals wurden am Montagnachmittag erste Ergebnisse präsentiert. Vier Themenfelder wurden behandelt: Energie, Wohnen, Pflege und Gesundheit sowie Arbeitsmarkt. "Wir haben fünf Jahre Zeit, wir gehen ...