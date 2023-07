Rehrl-Schule: Geschichte wird aufgearbeitet - Vorwürfe erreichen Erzdiözese

Das Land hat nun eine Forschungsarbeit zur ehemaligen Taubstummenanstalt in Auftrag gegeben. Mittlerweile hat sich auch ein Opfer an die Ombudsstelle der Erzdiözese gewandt.

Nachdem im Juni Vorwürfe von Gewalt und Missbrauch in der ehemaligen Taubstummenanstalt in Salzburg-Lehen - heute Josef-Rehrl-Schule - bekannt geworden sind, hat die Landesregierung am Mittwoch einen Forschungsauftrag an die Universität Salzburg erteilt. Zwischen 1950 und den 1980er-Jahren sollen gehörlose ...