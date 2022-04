"Reich und schön" und "Saufgelage in der Linzergasse" - Streit um Salzburger Altstadt

Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) kritisiert ungewohnt scharf den Altstadtverband und stellt die Förderhöhe seitens der Stadt infrage. Ein Knackpunkt: die Gassenfeste, die nicht stattfinden. Aber diese stehen selbst in der Kritik.

Rund eine Million Euro. So viel steuert die Stadt Salzburg dem Altstadtverband laut Kontrollamtsbericht jährlich an Subvention bei. Konkret leistet die Stadt damit eine Verdoppelung der Beiträge, die die Pflichtmitglieder zahlen. Auf der Einnahmenseite kommen dann noch die Erlöse aus der Ortstaxe hinzu, die sich in den Jahren 2013 und 2018 zwischen 336.000 und 534.000 Euro bewegt haben.

Nun läuft die Fördervereinbarung mit der Stadt, die alle zehn Jahre seit 2003 geschlossen wird, Ende 2022 ...