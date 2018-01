Reihenfolge auf dem Wahlzettel wird zur Streitfrage

FPÖ oder FPS? Das Land hat ein Gutachten eingeholt, welche Partei auf dem Stimmzettel Platz vier einnehmen darf. Denn es geht schon jetzt um eine Wahlanfechtung.

In nicht einmal drei Monaten wählt Salzburg einen neuen Landtag. Über die Reihenfolge auf dem Stimmzettel machen sich Wähler in aller Regel keine Gedanken, wenn sie ihr Kreuzchen hinkritzeln. In den Parteizentralen ist das schon anders.

Bereits vor Weihnachten hat die Landeslegistik die Befürchtung geäußert, dass aus der Salzburger Landtagswahlordnung nicht genau hervorgeht, wem heuer Platz vier hinter ÖVP, SPÖ und Grünen zusteht. Denn in den vergangenen Jahren gab es Abspaltungen und Umbenennungen von Parteien, Austritte und Übertritte von Abgeordneten. Karl Schnell gründete nach seinem Rauswurf aus der FPÖ 2015 seine eigene Partei, die FPS. Fünf von sechs Abgeordneten folgten ihm. Die Streitfrage, wem was zusteht, stellte sich schon bei der Parteienförderung. Und sie stellt sich auch jetzt bei der Erstellung des Stimmzettels. Denn wer darf jetzt auf Platz vier stehen - die FPÖ oder die FPS? Der Stimmzettel wird nach dem Ergebnis der letzten Landtagswahl erstellt. Da war die FPÖ Vierte. Aber welche Partei ist jetzt Vierte? Die FPS von Karl Schnell oder die FPÖ von Marlene Svazek? Neue Parteien kommen nach Datum des Einlangens ihres Wahlvorschlages auf dem Stimmzettel hinzu.

Die Frage ist insofern relevant, weil eine "falsche" Reihenfolge auf dem Stimmzettel der formale Grund für eine Anfechtung der Wahl sein könnte. Und diese leidvolle Erfahrung aus der Bundespräsidenten-Stichwahl will das Land Salzburg nicht machen.

Uniprofessor Gerhard Strejcek vom Institut für Staats- und Verwaltungsrecht in Wien hat Anfang Jänner ein Gutachten erstellt. Es geht um die Frage, welche der beiden Parteien "eine zuletzt im Landtag vertretene" ist. Fazit: Ja, die Landtagswahlordnung ist in diesem Punkt wirklich strittig. Eigentlich müsste Platz vier leer bleiben, weil die eine Partei (FPS) mit der anderen (FPÖ) nicht mehr viel zu tun hat - und umgekehrt. Die Lösung des Problems: Das Land ändert kurzfristig die Landtagswahlordnung und die FPÖ bekommt Platz vier.

Eine gesetzliche Klarstellung legte auch der Rechtsprofessor nahe. Das soll schon heute, Mittwoch, im Ausschuss mit einem Initiativantrag geschehen und am 31. Jänner im Plenum abgesegnet werden. ÖVP-Klubobfrau Daniela Gutschi sagt: "Für uns ist es logisch, dass die FPÖ Platz vier bekommt."

Noch-Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf sagt: "Wir haben mit diesem Gutachten einen Experten beigezogen, um uns abzusichern. Wir müssen eine Lösung finden, die nicht in einer Wahlanfechtung mündet. Denn das wäre nicht so lustig." Die Landtagswahlordnung werde jetzt angepasst "an die Realität".

Eile ist aber geboten. "Damit das Gesetz noch rechtzeitig in Kraft treten kann, müssen wir es jetzt beschließen", sagt Pallauf. Die "Deadline" für die Parteien zum Einbringen ihrer Wahlvorschläge endet dann 39 Tage vor der Wahl - das ist Mittwoch, der 14. März. Dann wird der Stimmzettel erstellt und gedruckt.

FPS-Chef Karl Schnell akzeptiert die Lösung jedenfalls nicht. Er bezeichnet das als "Schweinerei". Der FPS stehe Platz vier zu. "Wir haben die Partei ja nicht gewechselt. Das kann's nicht sein", meint Schnell und vermutet ein abgekartetes Spiel zwischen ÖVP und FPÖ.

Es geht aber nicht nur um Platz vier auf dem Stimmzettel, sondern auch um den fünften. Dort stand 2013 das Team Stronach. Nun gibt es diese Partei namentlich nicht mehr. Helmut Naderer, der einzig verbliebene Stronach-Mann, hat die Partei in "Freie Wähler Salzburg" umbenannt. Auch er beharrt auf seinem fünften Platz auf dem Stimmzettel. "Das steht uns aufgrund des Wahlergebnisses zu. Sollten sie das umschmeißen, mache ich eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof. Dann wird die Wahl eben wiederholt. Meine Juristen schreiben schon", sagt Naderer. Namentlich gebe es das Team Stronach zwar nicht mehr, aber die wahlwerbende Gruppierung habe nicht zu bestehen aufgehört, argumentiert Naderer.

Briefwähler sparen sich ab jetzt die Portogebühr

Neun Parteien dürften aller Voraussicht nach am 22. April zur Landtagswahl antreten: Es sind dies ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ, FPS (Freie Partei Salzburg mit Karl Schnell), FWS (Freie Wähler Salzburg mit Helmut Naderer), SBG (Hans Mayr), Neos und KPÖ Plus.

Die Briefwahlstimmen werden bei der Landtagswahl am Wahlsonntag und nicht erst am Montag ausgezählt.

Noch etwas bringt die Änderung der Landtagswahlordnung jetzt mit sich: Wer seine Stimme per Wahlkarte mit der Post abschickt, musste bei der Nationalratswahl kein Porto zahlen. Bei der Landtagswahl aber schon. Das ändert sich jetzt. Nun übernimmt das Land die Portogebühren von 2,60 Euro je Wahlkarte. Wie hoch die Ausgaben dafür sind, lässt sich nur vorsichtig schätzen. Denn nicht jede Wahlkarte kommt per Post zurück. Einige Wähler geben die Wahlkarte im Wahllokal ab.

Bei der Nationalratswahl 2017 wurden in Salzburg 52.000 Wahlkarten ausgestellt, wovon 44.000 zurückgekommen sind. Bei der Landtagswahl 2013 wurden 28.400 Wahlkarten ausgestellt. Sollte die Hälfte davon per Post retourniert werden, macht das Portokosten von 37.000 Euro.