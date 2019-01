Rekordbesuch bei der "Schwarzen Nacht" im Hotel Imlauer

Alles, was in der Salzburger ÖVP Rang und Namen hat, traf sich am Freitagabend bei der "13. Schwarzen Nacht" im Hotel Imlauer "The Pitter" in Salzburg.

Die Stimmung war hervorragend. Auch Landesgeschäftsführer Wolfgang Mayer war mehr als zufrieden. Er sprach von einem "absoluten Rekordbesuch". Die Eröffnungsworte sprach Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Mit dabei waren u. a. Bürgermeister Harald Preuner, Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf und Staatssekretärin Karoline Edtstadler. Die Mitternachtseinlage bestritt Andy Lee Lang, der "Ambassador des Rock 'n' Roll". Anzeige Quelle: SN