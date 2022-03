Rektor der Uni Salzburg will sich vorzeitig zweite Amtszeit sichern

Hendrik Lehnert will ohne Ausschreibung wiederbestellt werden. Der Senat befasst sich am Dienstag damit. Für Gesprächsstoff sorgt unterdessen aber auch ein privater Hausverkauf am Tegernsee an einen russischen Oligarchen.

SN/universität salzburg/luigi caputo Hendrik Lehnert ist seit Oktober 2019 Rektor der Universität Salzburg. Er strebt eine beschleunigte Wiederbestellung an.