Uni Salzburg: Tauziehen um Bestellung des Unirektors

Der Senat der Universität Salzburg entscheidet, welcher bindende Vorschlag an den Universitätsrat übermittelt werden soll. Daraus wird die Rektorin oder der Rektor gewählt. Im Senat herrscht vorerst Uneinigkeit - für den amtierenden Rektor scheint es eng zu werden.

Die Bestellung der neuen Rektorin oder des neuen Rektors der Universität Salzburg geht in die heiße Phase. Eigentlich hätte in der vergangenen Woche schon der Senat seinen Wahlvorschlag an den Unirat übermitteln können. Daraus wurde nichts. Die Sitzung wurde nach stundenlangen Verhandlungen vertagt. Am Dienstagnachmittag debattierten die Senatsmitglieder weiter. "Es wurde kein Ergebnis erzielt und die Sitzung wird nochmals vertagt", sagt Wolfgang Faber, Senatsvorsitzender der Uni Salzburg kurz nach der Sitzung. In der nächsten Woche soll es weitergehen.

