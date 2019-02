Rektorswahl: Zurück zum Senat?

Nach der Wahl von Brigitte Hütter zur Rektorin an der Linzer Kunstuni ist offen, wie es weitergeht: Muss der Senat einen neuen Dreiervorschlag erstellen? Ein "alter" Kandidat stünde erneut bereit.

Der Chef des Salzburger Uni-Rats, Georg Lienbacher, hat im SN-Interview vom Donnerstag nicht ausgeschlossen, dass bei der anstehenden Rektorswahl nun erneut der Senat am Zug sein könnte. Denn Fakt ist, dass Brigitte Hütter, die Teil des Salzburger Dreiervorschlags war, am Montag zur neuen Rektorin der Kunstuni Linz gewählt wurde. Und Hütter, die für die SN nicht erreichbar war, hat in einem OÖN-Interview bestätigt, dass Salzburg für sie kein Thema mehr sei: "Die Kunstuni Linz war immer meine Präferenz."