Durch eine Reform der Baumschutzverordnung sollen künftig mehr Bäume in der Stadt Salzburg geschützt sein. Die Novelle lässt auf sich warten.

In Zeiten des Klimawandels zählt jeder Baum. Vor allem in der Landeshauptstadt, wo es im Durchschnitt am heißesten ist. Ohne Bewilligung darf in der Stadt Salzburg kein geschützter Baum gefällt werden, für die meisten umgeschnittenen Bäume sind neue zu pflanzen.

...