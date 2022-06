Ringen um Goldgasse in Salzburger Altstadt: Stadträtin drängt auf andere Pflasterung

Die Gestaltung von Plätzen und Gassen in der Landeshauptstadt ist stets ein heißes Thema. Kommendes Jahr sollen nach den Leitungsbauarbeiten in der Altstadt die Judengasse sowie die Goldgasse um rund 620.000 Euro gepflastert werden. So wie die Getreidegasse große Pflastersteine erhalten hat, so soll es auch in der Judengasse große Pflastersteine geben.

Anders in der kleineren Seitengasse, der Goldgasse. Dort soll nach einem Amtsbericht aus dem Jahr 1996 ein Kleinsteinpflaster verlegt werden, ähnlich wie jenes im Klampferergässchen. Doch ...