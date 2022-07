Risikopatient bekam in Salzburg Parkemed statt Covid-Pille: "Nicht erprobt"

Ein Salzburger musste trotz Fiebers unzählige Telefonate führen, bis er an das für ihn vorgesehene Paxlovid kam.

Ein Salzburger Risikopatient hatte große Schwierigkeiten, nach Ausbruch seiner Coviderkrankung an das antivirale Medikament Paxlovid zu kommen. Wie die SN am Samstag berichteten, kündigte Coronamanager Peter Schinnerl an, dass man die Ausgabe der hochwirksamen Medikamente an die Risikogruppe über die Hausärzte verdichten wolle.

Der Risikopatient, der sich an die SN wandte, erkrankte aber außerhalb der Ordinationszeiten seines Hausarztes. Am Freitag hatte er erste Symptome, die sich schnell verschlimmerten. Antigentests waren bei ihm erst am Samstag positiv. Da hatte er bereits hohes Fieber. Der Mann rief bei der Gesundheitshotline 1450 an. Er wies auf seine Vorerkrankung hin und dass bei ihm deshalb die Einnahme von Paxlovid notwendig sei. Da das Präparat nicht zu spät nach Beginn der Symptome eingenommen werden sollte, wollte er auch wissen, wann sein PCR-Testergebnis zu erwarten sei.

Die Mitarbeiterin bei 1450 verwies ihn an den hausärztlichen Notdienst der Ärztekammer. Wann er ein Testergebnis habe, könne sie nicht sagen. Beim Ärztenotdienst erfuhr der Salzburger, dass er sich für die Ausgabe von Paxlovid an das LKH wenden solle.

Sein Testergebnis hatte der Mann erst am Sonntag in der Früh. Beim Uniklinikum erfuhr er, dass sehr wohl die Hausärzte dafür zuständig seien. Beim Ärztenotdienst sagte ihm schließlich eine Medizinerin ein Rezept zu, das er von einem Freund abholen lies: Der bekam in der Apotheke aber das Schmerzmittel Parkemed und kein Paxlovid. Bei einem neuerlichen Anruf beim Ärztenotdienst sagte die Medizinerin, dass sie sehr ungern ein noch nicht "ausreichend erprobtes Medikament" an Patienten ausgebe. "Nach mehrfachem ausdrücklichen Verlangen überwand sie sich schließlich und verschrieb mir das Medikament."

Der für den Ärztenotdienst zuständige Mediziner Richard Barta bestätigt, dass man bei der Ausgabe von Paxlovid wegen der vielen Wechselwirkungen und Nebenwirkungen zögerlich agiere. "Es gibt Nebenwirkungen und Interaktionen mit anderen Medikamenten, das macht den Einsatz komplex."

Primar Richard Greil von der III. Medizin des Salzburger Uniklinikums sagt, dass Paxlovid bei Hochrisikopatienten zu einer 88-prozentigen Reduktion von Hospitalisierung und Tod führt. Bei Patienten mit geringerem Risiko vermindere es die Notwendigkeit einer ärztlichen Betreuung. Klar sei auch, dass das Medikament für die niedergelassene Versorgung gedacht sei und die Spitäler entlasten solle. "Die Ärztekammer muss hier für Trittsicherheit unter den Medizinern sorgen."

Dass es mit der Ausgabe von Paxlovid auch unkompliziert gehen kann, erfuhr der Bruder des Mannes in Wien: Er wartete eine Stunde auf das Testergebnis, wies auf seinen Status als Risikopatient hin, bekam eine halbe Stunde später den Anruf einer Ärztin, die ihn zu Vorerkrankungen etc. befragte, danach wurde ihm das Medikament zugestellt.