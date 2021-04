Rössler: "Schwaiger setzt Geist des Gesetzes um"

Astrid Rössler (Grüne) war 2013 bis 2018 Raumordnungsreferentin - und überrascht mit Lob für ihren Nachfolger Josef Schwaiger (ÖVP).

Der Berg an gewidmetem Wohnbauland hat sich binnen drei Jahren von 901 nur auf 854 Hektar verkleinert. Reicht das? Rössler: Wünschenswert wäre, den Berg abzutragen und in den guten Lagen Siedlungen so zu entwickeln, dass es in die innere Verdichtung geht. Schlüssel sind die neuen Räumlichen Entwicklungskonzepte. Dazu müsste es mehr Druck vom Land auf die Gemeinden geben. Und wichtig wäre, diese Flächen nicht nur zu verbauen, sondern auch rückzuwidmen.



Für Landesrat Josef Schwaiger sind die 854 Hektar ...