Immobilienentwickler Ditfried Kurz will eines seiner Grundstücke in Bauland umwidmen lassen. Dass es in der Roten Zone liegt, sei kein Hindernis, sagt er.

BILD: SN/PRIVAT/GADERMAYR 120 bis 130 Mietwohnungen möchte Ditfried Kurz am Almbach errichten lassen. Der dortige Auwald (im Bild rechts) wurde zuletzt am 2. Juni 2013 überflutet. BILD: SN/TENNENGAUER NACHRICHTEN/JH Ditfried Kurz.