Rotes Comeback nach 30 Jahren:SPÖ schickt in Eben Kandidaten ins Rennen

Kajetan Uriach (SPÖ) tritt bei den Wahlen 2024 gegen den ÖVP-Kandidaten Franz Fritzenwallner an. 2019 war die FPÖ mit 14,7 Prozent der Stimmen die zweitstärkste Partei in Eben. Die Freiheitlichen werden lauf Christian Jäger (FPÖ) jedoch keinen Kandidaten ins Rennen um den Ortschef-Titel schicken.

Schon im Juli übernahm Franz Fritzenwallner (ÖVP) die Agenden des Ebener Langzeitbürgermeisters Herbert Farmer. Der 53-Jährige geht auch 2024 als Spitzenkandidat für die ÖVP ins Bürgermeister-Rennen.

Ganz einfach will man es dem Interims-Ortschef aber nicht machen. Nach 30 Jahren erwacht auch die SPÖ in der Gemeinde im Ennspongau wieder. Kajetan Uriach wird als "roter" Spitzenkandidat auf dem Wahlzettel stehen. "Ich glaube, dass die Chancen gut verteilt sind", erklärt Kajetan Uriach im PN-Gespräch. "Sowohl Franz Fritzenwallner als auch ich sind neue Gesichter im Rennen um den Bürgermeister-Titel."

"Damit Eben wieder eine Wahl hat"

Obwohl die ÖVP die Aufgaben in Eben in der Vergangenheit sehr gut erledigt habe, will sich Uriach mit frischen Ideen einbringen. "Vor allem Strom und Energie stehen für mich weit oben. Es braucht hier neue Lösungen für den Ort. Dafür müssen wir gemeinsam mit den Bürgern an einem Strang ziehen und uns der Idee einer großen Stromgenossenschaft - ähnlich dem Vorbild Altenmarkt - öffnen."

Generell ruft Uriach zu einer weiteren Zusammenarbeit in der Gemeinde auf. "Für mich geht es in der Gemeindepolitik nicht um Parteipolitik. Durch meine bisherigen Tätigkeiten - sowohl im beruflichen als auch im politischen Bereich - bin es gewohnt, im Austausch mit anderen die bestmöglichen Lösungen zu finden. Und genau darum geht es mir: Gemeinsam mit allen, die die Gemeinde Eben ausmachen, Lösungen zu finden und somit Eben zusammen weiterzubringen."

2019 erreichte die SPÖ bei den Gemeindevertretungswahlen in Eben als drittstärkste Partei 12,9 Prozent der Stimmen.

Die FPÖ überzeugte vor gut vier Jahren 14,7 Prozent der Wähler. Dennoch wird man bei den "Blauen" laut Christian Jäger (FPÖ) wie auch schon 2019 keinen Bürgermeisterkandidaten aufstellen.