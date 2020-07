Die Pläne, den 5G-Ausbau zu bremsen, drohen zu scheitern. Der geplante Beschluss in der Gemeindevertretung wurde nicht gefasst. Der Grund ist in Kärnten zu finden.

Die Gemeinde Ebenau will keine 5G-Mobilfunkanlagen in bewohntem Gebiet. Darüber sind sich die Fraktionen einig. Für die Gemeindevertretungssitzung am Montag war der Beschluss einer Verordnung angekündigt. Bei Inkrafttreten müsste jede neu gebaute Sendeanlage bei der Gemeinde beantragt und politisch genehmigt ...