Rücktritt am Sonntag: Rössler verabschiedet sich aus der Politik

Ihre konsequente und unkonventionelle Art brachte 2013 den Erfolg und 2018 die Niederlage. Am Sonntag tritt die Grünen-Chefin zurück.

Ein letztes Mal wird Astrid Rössler am Sonntag als Grünen-Chefin vor das Mikrofon treten. "Abschied und Aufbruch" lautet der Tagesordnungspunkt um 10 Uhr im Heffterhof.

Der Abschied - so viel steht fest - wird nach fast sieben Jahren an der Spitze der Grünen ein emotionaler. Parteikollegen haben die 59-jährige Juristin bis zuletzt versucht umzustimmen und ihr ins Gewissen zu reden, dass der angekündigte Rücktritt am Wahlabend voreilig war. Doch Rössler ließ sich nicht umstimmen - das tat sie nie, wenn sie von einer Sache überzeugt war. 30.000 Stimmen zu verlieren seien zu viel, um weiterzumachen wie bisher.