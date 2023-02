Hollersbachs Bürgermeister Günter Steiner zieht die Notbremse

Günter Steiner tritt wegen Konflikten im Ort nicht mehr an.

In einem Brief an die Hollersbacher hat Bürgermeister Günter Steiner (54, ÖVP) verkündet, dass er bei der Wahl 2024 nicht mehr antritt. Er kritisiert Eigeninteressen sowie Vorgänge in der Politik und in der ÖVP, mit denen er sich nicht identifizieren könne. Offenbar wurde ihm vorgeworfen, zu bremsen. Seit Steiner wegen Amtsmissbrauchs verurteilt wurde, weil er zwei einheimischen Häusl-bauern geholfen hatte, was in kleinen Orten Usus ist, agiert er sehr vorsichtig. Zudem stand Hollersbach dank streitbarer Anrainer im Mittelpunkt der Kritik ...