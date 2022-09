Rückzug von Gerhard Pöttler bringt MFG in Bedrängnis

Mit recht unfreundlichen Grüßen verabschiedet sich eine der zentralen Figuren der MFG, Gerhard Pöttler. Wie es im Hinblick auf die Landtagswahl weitergeht, ist damit völlig offen.

Gerhard Pöttler hat seine Botschaften stets in den sozialen Medien verbreitet, unter seinen mehr als 9700 Abonnenten im Telegram-Kanal. Kein Wunder also, dass er sein jähes Ende bei der Partei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) auch über die sozialen Medien verlautbart hat, und zwar um 0.18 Uhr in der Nacht auf Freitag.

Dass innerhalb der MFG mitunter die Fetzen fliegen, hat man schon in anderen Bundesländern gesehen. Dass nun aber der Bundesgeschäftsführer, Bundesfinanzreferent und Landesparteiobmann in Salzburg unmittelbar vor ...