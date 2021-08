Rupertikirtag soll heuer mit Zutrittskontrollen stattfinden

Im Vorjahr gab es nur einen Mini-Kirtag. Noch einmal will der Altstadtverband aber nicht auf das Fest zu Ehren des Landespatrons verzichten. Im Hintergrund wird eifrig an der Umsetzung und Durchführung gearbeitet.

Corona soll dem Rupertikirtag nicht ein zweites Mal in Folge einen Strich durch die Rechnung machen. Im Vorjahr war das Fest zu Ehren des Landespatrons, dem Heiligen Rupert, aufgrund der Pandemie zunächst abgesagt worden. Die Erzdiözese wollte sich damit aber nicht zufrieden geben und hielt ein Fest in abgespeckter Form ab - mit drei Ständen, acht Spielbuden und Fahrgeschäften. Von ausgelassener Feierstimmung auf den Plätzen mit zigtausenden Besuchern in Tracht konnte freilich keine Rede sein.

