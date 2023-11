S-Link: Auf dem Abstellgleis?

58 zu 42 Prozent. Rund 25.000 Stadt-Salzburger stimmten über den S-Link ab - mehrheitlich dagegen.

Verkehrsflächen sind in Salzburg oberirdisch nicht mehr beliebig erweiterbar. Auf der Achse Hauptbahnhof – Mirabellplatz reiht sich heute schon Bus an Bus. Wohin noch verdichten?

Eine Innenstadt-Taktung von 7,5 Minuten (aktuell: 15 bis 20 Minuten), Zuggarnituren, die jeweils 650 Pendler aufnehmen und rasch weiterbringen können - was 15 Autobussen oder 540 Autos entspricht. Touristen, die über Seitenäste von den P&R-Plätzen angebunden werden und Touristenbusse im Stadtkern obsolet machen. Und oben Platz, viel Platz für Menschen statt Autos.

Diese schöne neue Salzburger Verkehrswelt zeichnen die Befürworter des S-Links. Am Sonntag ist diese Seifenblase geplatzt. Bei der Bürgerbefragung zum S-Link (initiiert von der Initiative Stopp U-Bahn) stimmten 58 Prozent (14.733 Personen) mit "Nein", 42 Prozent mit "Ja" (10.536 Personen). Rund 113.500 Stadtbewohnerinnen und -bewohner waren zur Stimmabgabe aufgerufen.

Gegner behielten wie beim Garagen-Projekt die Oberhand

22 Prozent nutzten dieses Recht, das sind in etwa so viele wie im Juni 2022 an der Befragung über den geplanten Ausbau der Mönchsberggarage teilgenommen hatten. Damals wie heute behielten die Gegner die Oberhand, was von kritischen Geistern bereits Fragen nach der Sinnhaftigkeit einer solchen emotionalen "Daumen hoch, Daumen runter"-Politik laut werden lässt.

Relativ wenige Wähler könnten so schwerwiegende Entscheidungen treffen. Der Salzburger Politologe Armin Mühlböck sagte den Salzburger Nachrichten in ihrer Wochenendbeilage, direktdemokratische Elemente spielten in Österreich zwar eine Rolle, aber nur ergänzend - "sie können nie dominieren". Andere Experten plädieren unbedingt dafür, die Mitwirkung der Bürger künftig zu erhöhen - als Mittel gegen den Politfrust und zur Belebung der Demokratie.

In Salzburg wäre ein Bürgerrat gesetzlich verankert

In anderen Staaten - Irland oder Belgien etwa - sprechen Bürgerräte Empfehlungen an die Politik aus, nachdem sie sich in eine komplexe Thematik entsprechend eingearbeitet haben. In Salzburg sind Bürgerräte seit 2016 in der Landesverfassung verankert. Ein solcher Bürgerrat müsste vom Landtag beauftragt bzw. von der Landesregierung beschlossen werden. In mehreren Gemeinden fanden bereits Bürgerräte statt. Eine Verpflichtung zur Umsetzung der Vorschläge gibt es übrigens dabei genauso wenig.

In Sachen S-Link plant das Land 2024 eine landesweite Befragung zur Umsetzung eines Gesamtverkehrskonzeptes mit dem S-Link als Kernstück. Außer der SPÖ sprechen sich alle politischen Parteien dafür aus. Da es sich um das teuerste Öffi-Projekt der Zukunft handelt (bis zu 2,8 Mrd. Euro bis Hallein), ist davon auszugehen, dass es auch den Gemeinderatswahlkampf bis März beeinflussen wird.