S-Link: Die Meinungen der Salzburger gehen auseinander

Die Projektgesellschaft zeigte erstmals die Pläne. Die Meinungen der Besucher gehen auseinander.

Ein reges Kommen und Gehen herrschte bei der Informationsveranstaltung im Kongresshaus. Die Stadt Nachrichten sprachen mit einigen der interessierten Bürger und Bürgerinnen über ihre Meinung zum Projekt und versuchten, Antworten oder Klarstellungen auf einige der Fragen bei Robert Mosser, verantwortlich für Strategie und Koordination beim S-Link, zu erhalten.

Verschiedene Besuchermeinungen und die Antworten von S-Link

Besucher Robert Schranz arbeitet in Itzling, kommt aber aus Anif. Um zu seinem Büro zu gelangen, fährt er über die Autobahn, da das schneller geht. Er hält nichts vom S-Link-Vorhaben, da er "Autofahrer und Fußgänger" ist. "Zudem ist das Vorhaben unwirtschaftlich bis zum Gehtnichtmehr und Salzburg ist einfach zu klein für eine U-Bahn." Dazu seien die Takte der verlängerten Bahnvariante sicher zu lang. Er halte das Ganze nur für eine Spielerei von Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP). Robert Mosser hält dagegen, dass anfangs ein 15-Minuten- und später verdichtet mit weiteren Garnituren ein 7,5-Minuten-Takt geplant sei, um den Nahverkehr möglichst attraktiv gestalten zu können. Damit würde der S-Link besser dastehen als der derzeitige Obus-Takt.

Robert Faust ist für das S-Link-Vorhaben, wenn die oberirdische Variante realisiert wird, "denn Ziel soll ja im Grunde sein, dass der Pendlerverkehr eingedämmt wird und dass die Bevölkerung schneller durch die Stadt kommt". Die oberirdische Variante sei billiger und man müsse dann nicht Jahre lange buddeln, was für die Geschäftsleute vor Ort sicher ein ziemlicher wirtschaftlicher Schaden sei. Er habe sich informiert und der Zuschuss vom Bund werde auch bei einer oberirdischen Variante kommen. Faust nimmt dabei Bezug auf die Initiative "Stopp U-Bahn". Auf Nachfrage bei Mosser verneint dieser die Förderung des Bundes bei einer oberirdischen Variante und negiert auch die Sinnhaftigkeit. "Wir haben vierzehn Varianten geprüft, sechs davon oberirdisch, und es ist bei keiner Variante herausgekommen, dass sie technisch machbar und sinnvoll wäre." Abgesehen davon sei der Lokalbahnhof unterirdisch angelegt und es gebe Studien dazu (z. B. EuregioBahnStudie (ERB-Studie)), die bestätigen, dass die oberirdische Variante nicht zielführend sei. Zudem biete die unterirdische Variante eine Lebensraumrückgewinnung, Stauunabhängigkeit, höhere Geschwindigkeit und Wetterunabhängigkeit.

Sabine Pichler, Geschäftsführerin vom Urban Stay in der Rainerstraße, ist sich noch nicht ganz sicher, was sie von dem Projekt halten soll. Anfangs sei sie komplett dagegen gewesen, aber die geplante Deckelbauweise beruhige sie, da es dadurch nicht zu so viel Lärm komme. Jedoch fehle ihr das Gesamtkonzept. "Andererseits denke ich mir, irgendwann muss man vielleicht einmal anfangen. Salzburg hat ja vieles verschlafen in den letzten Jahrzehnten. Da hat es immer Projekte gegeben und immer hatte jemand was dagegen. Und vielleicht sollte man mal sagen, ziehen wir das jetzt mal durch."

Eine Strecke, drei mögliche Varianten und ihre Kosten

Momentan stehen drei Varianten der S-Link-Projektgesellschaft für Salzburg bis Hallein zur Auswahl. Die erste und günstigste Strecke sei demnach ein 3,5 km langer Tunnel mit vier unterirdischen Haltestellen, die in der Alpenstraße nach der Akademiestraße an die Oberfläche kommen würde. Diese Variante ist bis Hallein mit 1,995 Milliarden Euro berechnet, auf Stadtgebiet würden sich die Kosten auf 0,99 Milliarden Euro belaufen. Variante zwei sieht nach der Berechnung einen 4,5 km langen Tunnel mit fünf unterirdischen Haltestellen vor, die sich auf 2,171 Milliarden Euro bis Hallein und auf 1,17 Milliarden Euro auf Stadtgebiet belaufen würde. Diese Strecke würde in der Alpenstraße auf Höhe der Friedensstraße auftauchen. Variante drei ist die teuerste, würde einen 7 km langen Tunnel bieten, neun unterirdische Haltestellen und beläuft sich bis Hallein auf 2,838 Milliarden Euro und innerhalb der Stadt auf 1,54 Milliarden. Diese Variante würde bis Salzburg-Süd unterirdisch geführt werden. Die Gesamtkosten aller Varianten beinhalten zudem nach Robert Mosser bereits einen 15-prozentigen Zuschlag auf den Positionspreis für Unberücksichtigtes und des Weiteren seien die Berechnungen je nach Planungsstand mit 25 bis 30 Prozent Zuschlag auf die Baukosten abgesichert worden. 50 Prozent übernimmt der Bund.

Die von der Projektgesellschaft erstellte Kosten-Nutzen-Analyse geht dieser Tage an den Bund und wird dort überprüft. "Das Ministerium wird dann auch bestätigen, ob das einen positiven Nutzen hat, so wie wir das berechnet haben, und dann ist es quasi vonseiten des Ministeriums bestätigt", so Mosser.