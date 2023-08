S-Link-Gegner haben Unterschriften für Bürgerbefragung eingereicht

Die Bürgerinitiative Stopp U-Bahn hat am Donnerstag 3.482 Unterschriften für eine Bürgerbefragung in der Stadt Salzburg zum S-Link bei Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) eingereicht. SPÖ, Bürgerliste und KPÖ plus drängen auf einen baldigen Termin.

BILD: SN/ROBERT RATZER Die Initiative Stopp U-Bahn macht gegen das Verkehrsprojekt S-Link mobil. Nun soll es eine Bürgerbefragung in der Stadt Salzburg geben.