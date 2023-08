S-Link: Initiative "Stopp U-Bahn" reicht Unterschriften für Bürgerbefragung in Salzburg ein

Initiative hofft auf Termin im Oktober

Laut Stadtrecht muss der Bürgermeister die Unterstützungserklärungen umgehend an die Hauptwahlbehörde weiterleiten, die den Antrag auf seine Zulässigkeit prüft. Wie es aus dem Büro von Stadtchef Preuner heißt, dauert diese Prüfung der Unterschriften drei bis vier Wochen. Ist der Bescheid positiv, muss die Befragung innerhalb von drei Monaten stattfinden. Die Initiative Stopp U-Bahn hofft, dass dies noch Oktober passieren wird, spätestens aber bis Anfang Dezember. Dabei appelliert die Initiative an die Salzburger Stadtbevölkerung, ihr Recht auf direkte Demokratie wahrzunehmen. "Egal, ob für oder gegen den Milliarden-Tunnel - hingehen und mitbestimmen." Die Bürgerbewegung fordert eine oberirdische Routenführung und ein Gesamtverkehrskonzept für die Region.

Die Frage wird konkret lauten: "Soll für das Bahnprojekt S-Link ein unterirdischer Tunnel vom Hauptbahnhof zum Mirabellplatz und unter der Salzach hindurch bis in den Süden der Stadt Salzburg gebaut werden?"

Die Bewegung "Dafür - Zukunft Mobilität", die sich erst kürzlich für den S-Link formiert hat, ist grundsätzlich für eine Bürgerbefragung, wie Sprecher Leonhard Hartinger mitteilt: "Wir sehen das positiv, wollen zusätzlich aber Informationsarbeit leisten. Eine Infobroschüre zum Verkehr in Salzburg soll online und auf den Social-Media-Kanälen weiterverbreitet werden."

Für Politik ist die Befragung der Stadtbevölkerung nicht bindend

Bürgermeister Preuner verwies am Montag darauf, dass das Ergebnis der Befragung für den Gemeinderat nicht bindend sei. Er halte den Zeitpunkt der Befragung für falsch. Man befinde sich noch mitten in der Planung für das Projekt, zudem seien vom S-Link nicht nur die Stadt Salzburg, sondern auch zahlreiche Umlandgemeinden betroffen. Das hat auch Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) mehrfach betont, der ein entschiedener Befürworter des S-Link ist. Er will "rechtzeitig vor Baubeginn" das ganze Bundesland abstimmen lassen, nicht nur die Bewohner der Landeshauptstadt. Dieses Jahr werde das aber definitiv nicht mehr passieren. "Es liegen noch nicht alle Fakten am Tisch. Die Projektgesellschaft ist gerade dabei, das Projekt bis Hallein zu planen."



Derzeit befindet sich der erste Abschnitt des S-Link vom Hauptbahnhof bis zum Mirabellplatz in der behördlichen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Politisch steht die Mehrheit der Parteien nach wie vor hinter dem Projekt. Einzig die SPÖ hat zuletzt vor einem "Milliardengrab" gewarnt und bezweifelt, dass die derzeit geschätzten Kosten - je nach Trassenführung bis Hallein zwischen 1,9 und 2,9 Mrd. Euro - halten werden.