S-Link: Positive Klimabilanz bereits nach fünf Jahren möglich

Seit drei Jahren geht Andreas Greisberger ans Telefon, wenn Menschen in Salzburg die Nummer 1450 wählen. Wer ruft dort mittlerweile noch an?

Die Lebenshilfe schließt mit 1. 1. eine Wohngruppe ihres Hauses in Saalfelden, vier Bewohnerinnen und Bewohner verlieren ihre Unterkunft. Nur für eine Personen gibt es vorerst einen Ersatzplatz in einer …

Politik

Der Landesrechnungshof übt heftige Kritik an der Tauernkliniken GmbH, zu der die Spitäler in Zell am See und Mittersill gehören. FPÖ-Chefin Marlene Svazek ortet einen Skandal und wirft Gesundheitsreferent …