S-Link: Zustimmung zum Projekt im Gemeinderat wackelt gehörig

Die Weichenstellung im Stadtsenat wurde auf Mittwoch vertagt. Dann ist der Gemeinderat am Zug. Ob der Grundsatz-Amtsbericht zur Lokalbahnverlängerung angenommen wird, ist fraglich. Die Bürgerliste will ein Mitspracherecht der Stadtpolitik zu wichtigen Projektabschnitten verankern. Die ÖVP hält das rechtlich für nicht möglich und stellt ihre Zustimmung in Frage.

SN/robert ratzer Symbolbild.