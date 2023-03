Saalfelden: Ab 1. Juni ist Parken nicht mehr gratis

Nach langen Diskussionen führt auch Saalfelden Parkgebühren im Stadtzentrum ein. Die ersten 15 Minuten sind für kurze Erledigungen gratis.

Man wird in Österreich nicht viele Städte von der Größe Saalfeldens finden, wo man überall gratis parken kann. Diskutiert wird über Parkgebühren aber auch in Saalfelden schon seit rund 20 Jahren. Und alles spricht dafür, dass die Autofahrer ab 1. Juni zahlen müssen. Ab dann gilt laut Entwurf die Parkgebührenverordnung, die am kommenden Montag von der Gemeindevertretung beschlossen werden soll.

Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) geht davon aus, dass das auch passiert. Der Entwurf ist am 21. Februar im ...