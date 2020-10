Saalfelden baut Haus für acht Krabbelgruppen

Die Gemeindevertretung von Saalfelden hat sich am Montagabend einstimmig für den Vorschlag der ÖVP ausgesprochen, ein neues Gebäude für acht Krabbelgruppen zu errichten.

Der Umbau des leerstehenden Bezirksgerichts für die Kinderbetreuung wurde fallengelassen. Das war der erste Vorschlag, um den Mangel an Betreuungsplätzen für bis zu Dreijährige zu beheben. Das Gebäude im Besitz der Immobiliengesellschaft des Bundes (ARE) wäre von dieser adaptiert worden. Die Gemeinde hätte Miete an die ARE bezahlt. In 25 Jahren wären so rund 3,5 ...