Saalfelden: Debatte um umstrittenes Grundstücksgeschäft

Das Baulandsicherungsmodell Bsuch und der zugrunde liegende Verkauf von Grünland sind seit zehn Jahren ein Thema in Saalfelden. Ebenso lange üben die Grünen scharfe Kritik daran. Ohne die Grünen beschloss die Gemeindevertretung jetzt eine Zusatzvereinbarung mit dem neuen Grundeigentümer. Die Flächen für das Baulandsicherungsmodell sollen um 280 Euro vom Eigentümer an die Gemeinde und von dieser an die Häuslbauer verkauft werden. Die Grünen sagen, dass 2014 noch von 114 Euro die Rede gewesen sei. Enorme Aufschließungskosten durch Altlasten, die Oberflächenentwässerung ...