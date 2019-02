Saalfelden: Eine Stadt will ihr Zentrum wiederhaben

Bürger und Politik in Saalfelden sind sich einig: Die Innenstadt braucht mehr Leben und weniger Verkehr. Bei der SN-Wahltour wurden Lösungen diskutiert.

In der Saalfeldner Innenstadt rührt sich oft nur auf der Durchzugsstraße, der B164, etwas. Was ist der Grund dafür? Dass es zu wenig Geschäfte und Gastronomie gibt, dass viele Saalfeldner in den 35 Weilern außerhalb des Zentrums leben, dass Saalfelden ohne eigenes Skigebiet nicht so viele Touristen anzieht und die meisten Hotels ebenfalls außerhalb des Zentrums angesiedelt sind, Fehler in der Raumordnung oder dass die meisten Saalfeldner lieber auf den Berg gehen als in die Stadt? Wohl alles zusammen. Deshalb gibt es auch nicht die schnelle Patentlösung.