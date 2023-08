Saalfelden: Parteifreie Initiative visiert die Wahlen an

Das "Bürgerforum Saalfelden" geht in die Offensive und will ab 2024 in Saalfelden mitbestimmen.

Anton Göllner hat genug vom „Stillstand in Saalfelden“, will mit dem „Bürgerforum“ ein Team formen und bei den Gemeindevertretungswahlen 2024 antreten. Auch für das Bürgermeisteramt möchte er kandidieren.

Zwischen 2009 und 2012 war Anton Göllner für die SPÖ in der Gemeindevertretung. Danach trat er aus der Partei aus. "Der parteipolitische Kampf untereinander war enorm. Und das ist bis heute nicht besser geworden", sagt der Leiter des sds-Künstlerhauses. Jetzt will er nicht länger zusehen und selbst wieder anpacken - allerdings in unabhängiger Form. Göllner rief das parteifreie "Bürgerforum Saalfelden" ins Leben. Am Mittwoch voriger Woche gab es ein Treffen. "Ca. 25 Leute sind gekommen, die Unzufriedenheit war bei vielen Themen spürbar. Es herrscht ganz einfach der Eindruck des Stillstands in Saalfelden."

Der Initiator will in den kommenden Wochen einen Verein gründen, ein Team formen und in einem Forderungskatalog wichtige Punkte zusammenfassen. "Das heißeste Thema ist der dringend notwendige Neubau beim Haus 1 des Seniorenwohnheims Farmach. Das wurde schon zu meiner Zeit in der Gemeindevertretung mit Priorität 1 festgelegt und seither nur verschoben", beklagt Göllner. Auch viele andere Projekte hätten lange und teure Planungsphasen, vieles verlaufe im Sand. "Wir haben ein Lokalsterben, beim Masterplan kommt nichts mehr in die Umsetzung, der alte Bauhof ist nach wie vor ein Schandfleck. Die Gemeinde hat keine Kümmerer, die Projekte durchziehen", nennt Göllner einige Kritikpunkte. Der selbst ernannte "Visionär und Freigeist" sucht noch "Leute, die ihre Zukunft parteiunabhängig in die Hand nehmen wollen. 2024 werden wir mit dem Bürgerforum bei den Gemeindevertretungswahlen dabei sein und ich kandidiere für das Bürgermeisteramt."



Rohrmoser & Haslinger treten an, Grüne und FPÖ überlegen

Bgm. Erich Rohrmoser (SPÖ), seit über zehn Jahren im Dienst, kündigte im März an, sich 2024 ein letztes Mal der Wahl zu stellen. 2019 war er auf 57,4 Prozent der Stimmen gekommen. "Vize" Thomas Haslinger (ÖVP; 2019 bei 34,3 Prozent) nimmt seinen zweiten Anlauf auf den Chefsessel. Ende Juni beschloss die Volkspartei Saalfelden einstimmig, ihn erneut ins Rennen zu schicken.

Die Grünen entscheiden erst im Herbst, ob sie auch bei der Bürgermeisterwahl antreten - "in erster Linie ist es uns aber wichtig, weiter stark in der Gemeindevertretung dabei zu sein und zumindest die drei Mandate zu halten", sagt Ferdinand Salzmann.

Die FPÖ, die derzeit mit Markus Hammerschmied nur einen Gemeindevertreter stellt, will in Saalfelden wieder "breiter Fuß fassen. Es wird sich was tun", kündigt Hammerschmied an. Die Ortspartei werde aber erst besprechen, ob ein Bürgermeisterkandidat gestellt wird - "und ob wir als FPÖ oder als freie Liste antreten." Auf jeden Fall wollen die Freiheitlichen "vom Trend der Landtagswahl 2023 profitieren". Da kam die FPÖ in Saalfelden auf 25,8 Prozent, die ÖVP auf 25,4 und die SPÖ auf 25,3 Prozent.