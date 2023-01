Saalfelden reduziert Baudichte

SPÖ reagiert auf Kritik an Bebauungsplan für die Königgründe.

Die Gemeindevertretung von Saalfelden hat am Montagabend für die nahe dem Zentrum auf einer Geländeterrasse gelegenen Königgründe, die in den nächsten Jahren bebaut werden sollen, eine geringere Baudichte als ursprünglich geplant beschlossen. Die Grünen hatten im Vorfeld der Sitzung kritisiert, dass eine maximale Baumasse von 3,0 im unteren und 2,4 im höher gelegenen Teil des Geländes an diesem prominenten Platz vier- bis fünfstöckige Wohnbauten zulasse. Sie forderten in ihrem Abänderungsantrag eine Bau-masse von 1,8 bis 2,4.

Nach mehreren ...