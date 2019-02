Saalfelden: Ringen um Mandate in der roten Hochburg

Die SPÖ will ihre dominante Position stärken, die ÖVP kräftig zulegen. Grüne und FPÖ rittern um Platz drei. Am Dienstag, 19. Februar, stellen sich die Spitzenkandidaten der SN-Diskussion. Alle Bürger sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Nexus Saalfelden.

Seit Jahrzehnten gibt die SPÖ in Saalfelden den Ton an. Seit 2014 nicht mehr "absolut" - 47,34 Prozent der Stimmen bedeuteten dennoch mit Respektabstand die Spitzenposition und 12 der 25 Mandate in der Gemeindevertretung. "Wenn wir die zwölf Mandate holen, sind wir zufrieden. Wünschenswert wäre die absolute Mehrheit - im Bewusstsein, sehr verantwortungsvoll damit umzugehen. Ich will bei Beschlüssen immer möglichst alle Parteien ins Boot holen", sagt Bürgermeister Erich Rohrmoser, der auch nach der Wahl am 10. März das Amt ausüben will. Dass die SPÖ in den vergangenen Jahren auf Bundes- und Landesebene Rückschläge einstecken musste, sieht er für den Gemeindewahlkampf entspannt. Rohrmoser glaubt, dass die Wähler bei der Ortspolitik differenzieren würden: "Ich spüre eine sehr gute Stimmung."

ÖVP sieht realistische Chance

Eine Kampfansage kommt von der Saalfeldener Volkspartei, die sich nun wieder das Kürzel ÖVP (statt SVP) auf die Fahnen heftet. "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir den Rückenwind aus Bund und Land nützen können, um die politischen Machtverhältnisse in unserer Gemeinde nachhaltig zu verändern", sagt Thomas Haslinger. Der politische Quereinsteiger löste Markus Latzer, für dessen Firma er als Verkaufsleiter tätig ist, an der Spitze ab, kandidiert auch für das Bürgermeisteramt. "Ich will Bürgermeister werden. Sonst würde ich nicht antreten." Er sehe eine realistische Chance. "Wir gehen jetzt in die Vollen. Es herrscht in einigen Bereichen seit Jahren Stillstand in Saalfelden, in der Innenstadt rührt sich wenig, am alten Bauhofgelände passiert nichts, bei den Umbauplänen des Seniorenheims Farmach geht nichts weiter."



Die Vorwürfe des Stillstands lässt Rohrmoser nicht gelten, betrachtet sie als "aufgelegten Elfer" zum Konter: "Das ist eine sehr forsche Behauptung, wenn man bis jetzt schläft. Die ÖVP leitet aktuell den Wirtschafts-, Tourismus- und Stadtentwicklungsausschuss, viele innovative Akzente sind nicht gekommen." In der vergangenen politischen Periode habe sich viel getan: "Hochwasserschutzbauten, Sportanlage Bürgerau, Ausbau des Bildungszentrums, massiver Ausbau der Kinderbetreuung." Die Innenstadtbelebung, sagt der Bürgermeister, sei umso schwierig, wenn derart viel Negatives zu diesem Thema kommuniziert werde. Die Stadtgemeinde könne unterstützend wirken, er hoffe auch auf lässige Angebote und neue Ideen von mutigen Gastronomen.

Grüne wollen "mehr offenen Diskussionen"

Die Grünen erhoffen sich einen Zugewinn (aktuell 12,26 Prozent), ihre drei Mandate wollen sie auf jeden Fall halten. Ferdinand Salzmann kandidiert zudem für das Bürgermeisteramt. Sein Wille sei immer noch groß, Saalfelden umwelt- und sozialgerecht zu gestalten. "Die Chance ist gering, aber ich könnte es mir gut vorstellen, Bürgermeister zu sein. Es macht mir mehr Spaß denn je, ich stehe mit Ambitionen auf dem Stimmzettel", sagt der pensionierte Lehrer. Außerdem wolle er mit den Grünen dazu beitragen, die absolute SPÖ-Mehrheit im Gemeindevorstand und in den Ausschüssen zu knacken. "Um mehr offene Diskussionen zu ermöglichen."

FPÖ will Platz drei zurückerobern

Bei der FPÖ steht Markus Hammerschmied - gefolgt von Thomas Schweighart - auf Listenposition eins, eine Kandidatur als Bürgermeister lehnte er ab. "Dafür sehe ich ohne realistische Chance keinen Sinn. Außerdem habe ich einen guten Job im Außendienst, den ich nicht aufgeben möchte", sagt der 31-Jährige. Als Ziel ruft er aus, die drei bestehenden Mandate zu verteidigen - und Platz drei zurückzuerobern. 2009 war die FPÖ noch drittstärkste Kraft, 2014 wurde sie von den Grünen abgelöst. Eine Empfehlung für das Bürgermeisteramt wolle er nicht abgeben, sagt Hammerschmied.

Die SN-Wahltour in Saalfelden

Die Spitzenkandidaten der antretenden Parteien stellen sich auf dem Podium der Diskussion:

Erich Rohrmoser

(SPÖ)

Thomas Haslinger

(ÖVP)

Ferdinand Salzmann

(Grüne)

Markus Hammerschmied

(FPÖ)

Die ersten drei treten zur Bürgermeisterdirektwahl an;

Markus Hammerschmied kandidiert nur für die Gemeindevertretung.

Moderation:

Manfred Perterer (SN),

Heinz Bayer (SVH)

Nexus Saalfelden,

19 Uhr, Eintritt frei.



Dieser Artikel erschien in den "Pinzgauer Nachrichten" - jeden Donnerstag in den "Salzburger Nachrichten".