Saalfelden: SPÖ hat sehr viel zu verteidigen, die Konkurrenz wittert ihre Chance

Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2024: Ein Blick auf Saalfelden, wo die SPÖ nicht nur eine lange Ära roter Bürgermeisterschaft fortführen will, sondern auch zwölf der 25 Mandate zu behaupten hat. Die anderen Fraktionen sehen dagegen die Zeit reif für einen Kurswechsel.

Seit 1949 regiert in Saalfelden ein SPÖ-Bürgermeister. Erich Rohrmoser ist nach Adam Pichler, Karl Reinthaler, Walter Schwaiger und Günter Schied der fünfte in Serie.

Der aktuelle Stadtchef hat noch nicht genug: "Ich strebe eine letzte Amtszeit an und gehe mit Zuversicht in die Wahl", sagt Rohrmoser im Gespräch mit den PN. Außerdem ruft er das Halten der zwölf SPÖ-Mandate als Ziel aus. "Auch wenn einige alles schlechtreden: In den vergangenen zehn Jahren ist auch sehr viel umgesetzt worden. Große offene Punkte sind aber nach wie vor der Neubau des Seniorenhauses 1 in Farmach, für das in der kommenden Periode mit voller Kraft gearbeitet wird, und das Haus der Musik, bei dem demnächst eine Planungsstudie für den Umbau des alten Bezirksgerichts in Auftrag gegeben werden soll - die Gemeindevertretung braucht eine Entscheidungsgrundlage." Was ohnehin immer als Thema mitlaufe, sei die Innenstadtentwicklung. So manches gehe auch ihm nicht schnell genug, sagt Rohrmoser. "Aber wir sind mit unserer vorsichtigen, vorausschauenden Finanzplanung immer ganz gut gefahren."

Eine Kampfansage kommt von Vizebürgermeister Thomas Haslinger (ÖVP): "Unser Ziel ist ganz klar, den Bürgermeister zu stellen, unsere neun Mandate zu halten und, wenn möglich, ein zehntes dazuzugewinnen. Es herrscht kein Vorwärtsdrang in Saalfelden, viele Projekte ziehen sich. Ich habe ein sehr gutes Gefühl und bin überzeugt, dass sich die politische Landschaft bei uns verändern wird." Haslinger pocht bei den Großthemen auf Fortschritte und plant, bei der nächsten Gemeindevertretungssitzung zwei Anträge einzubringen: Zum einen, dass beim Seniorenheim eine nötige Flächenumwidmung umgehend in Angriff genommen wird. Zum anderen, dass beim Haus der Musik die Variante am Großparkplatz noch einmal geprüft werde: "Selbst werden wir das nicht bauen können. Aber eine dortige Lösung auf Baurecht finde ich vernünftiger, als im alten Bezirksgericht teure Umbaumaßnahmen zu finanzieren und ewig Miete zu zahlen. Noch dazu würde das Versenken des Projekts am Großparkplatz viel Steuergeld verschlingen."

Anspruch auf das Bürgermeisteramt stellt auch ein neuer Herausforderer: Anton Göllner will mit dem Bürgerforum Saalfelden nicht nur "sechs bis acht Mandate" erobern, sondern auch den Chefsessel. "Das Bürgerforum hat in den ersten Monaten seines Bestehens sehr viel Zuspruch erhalten. Ich sehe große Chancen für einen politischen Umbruch", sagt Göllner. Seine Initiative sei eine "parteifreie Zone von kritischen Bürger/-innen vor Ort, die sich Gedanken machen für ein besseres und gerechteres Miteinander in Saalfelden".

Ferdinand Salzmann lässt derzeit noch offen, ob die Grünen bei der Bürgermeisterwahl antreten. Das werde erst im Laufe des Dezembers entschieden, ebenso gelte es, erst die Liste für die Gemeinderatswahl zu fixieren. "Das Ziel ist jedenfalls, dass wir zumindest unsere drei Mandate halten und, wenn möglich, ein viertes dazugewinnen. Es wird sehr spannend in Saalfelden - insbesondere, weil an den gegenwärtigen Abläufen viel Kritik seitens der Bevölkerung kommt."

Kaum etwas zu verlieren hat die FPÖ, die derzeit mit Markus Hammerschmied nur einen Gemeindevertreter stellt. Der Fraktionsobmann war vorige Woche nicht erreichbar, dafür machte sich FPÖ-Bezirkssprecher Rene Sauerschnig für die PN bei der Ortsgruppe schlau. Er sagt: "Beim Team rund um Hammerschmied wird es einige neue Gesichter geben. Das Ziel ist, nach dem tollen Ergebnis bei der Landtagswahl den Schwung mitzunehmen und das ein oder andere Mandat dazuzugewinnen. Bürgermeisterkandidat wird voraussichtlich aber keiner aufgestellt." Bei der Landtagswahl 2023 kam die FPÖ in einem Saalfeldener Kopf-anKopf-Rennen auf 25,8 Prozent, die ÖVP auf 25,4 und die SPÖ auf 25,3 %.