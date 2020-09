SALK hat offene Pflegestellen - Neuer FH-Lehrgang geplant

Das Land reagiert auf abgewiesene Bewerber an der Fachhochschule und offene Stellen in den Krankenhäusern. Die Pflegestudenten sollen zudem nach Puch-Urstein übersiedeln.

In der Coronakrise sind sichere Arbeitsplätze, wie sie etwa Pflegeberufe bieten, vermehrt gefragt. Das spüren auch die Salzburger Landeskliniken. Die SALK haben wie viele Gesundheitseinrichtungen in den vergangenen Monaten ihre Bestrebungen in der Rekrutierung neuer Mitarbeiter verstärkt. "Wir haben heuer schon 30 Mitarbeiter mehr eingestellt als im Vorjahr", sagt Franziska Moser, die neue Pflegedirektorin der Salzburger Landeskliniken.

Wegen der Covid-Situation haben die SALK derzeit erhöhten Personalbedarf in der Pflege. Deshalb habe sie die Zusage der Landespolitik, derzeit alle ...