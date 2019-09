SALK-Reinigung: Stöckl will Causa noch einmal prüfen lassen

Stöckl wehrt sich gegen die Vorwürfe. SPÖ und FPÖ werfen ihm Versagen vor und wollen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einschalten.

Nach der Veröffentlichung des Landesrechnungshofberichtes über die Reinigung in den Salzburger Landeskliniken (SALK) äußerte sich LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) per Aussendung zu den Vorwürfen.

Er räumt ein, dass es im Zuge der 2012 durchgeführten Auslagerung des Reinigungsdienstes und der Vergabe an eine Fremdfirma zu einer Reihe von groben Fehlern gekommen sei. "Unter anderem wurde dem Dienstleister damals ein Raumbuch mit den Quadratmeter-Angaben der zu reinigenden Flächen übermittelt, das nicht jenem der Ausschreibung entsprach und auch nicht aktuell war. Das war dann in weiterer Folge die Ursache für die falschen Abrechnungen in den Jahren 2012 bis 2014 und die vom Dienstleister immer wieder geforderten Preisverhandlungen mit entsprechenden Nachforderungen", betont Stöckl.

Die Führung der Landesklinken habe ihn bereits 2015 über die Probleme und zugleich über deren Lösung informiert. "Mir wurde berichtet, dass sich die gegenseitigen finanziellen Forderungen der Reinigungsfirma und jene der SALK, die auf das veraltete Raumbuch zurückzuführen waren, in etwa die Waage halten."

Nach Abwägung des Prozessrisikos durch die Juristen und um nicht in die Situation zu geraten, plötzlich ohne Reinigung dazustehen, habe es zwischen den SALK und der Reinigungsfirma eine Einigung mit entsprechenden Zusatzvereinbarungen für die Zukunft gegeben, die auf einem überarbeiteten und aktualisierten Raumbuch basierten. Dabei hätten die Experten die Meinung vertreten, dass eine Neuausschreibung der Reinigungsleistung nicht erforderlich sei. "Wenn der Rechnungshof das anders sieht, werde ich das noch einmal durchleuchten lassen", kündigt Stöckl an.

In den vergangenen Jahren seien viele Maßnahmen gesetzt worden, um die Reinigungsmängel zu beheben. "Die Beschwerden haben sich quantitativ und qualitativ stark reduziert. Die Reinigung in den Spitälern sei ein äußerst sensibler Bereich. "Deshalb arbeiten wir auch ständig an Verbesserungen", so Stöckl.



SPÖ-Chef geht mit Stöckl hart ins Gericht

Für ihn sei die Angelegenheit noch lange nicht beendet, sagt SPÖ-Chef Walter Steidl, der die Prüfung der Reinigungsdienstleistungen der Jahre 2012 bis 2017 beantragt hatte. Die Arbeiterkammer habe herausgefunden, dass das Problem der Reinigung in den SALK nicht gelöst sei. Noch 2018 hätten Beschäftigte der SALK in einer Mitarbeiterbefragung der Arbeiterkammer von Hygienemängeln im Krankenhaus berichtet. Er frage sich, ob Gefahr für die Patienten und Mitarbeiter bestanden habe oder noch bestehe, sagt Steidl. "Wenn die Reinigung und die hygienischen Standards in einem Spital nicht passen, ist Gefahr in Verzug."

Steidl wirft der SALK-Geschäftsführung und Stöckl in der Causa Versagen vor. "Beide wussten spätestens seit Dezember 2015 Bescheid." Damals habe er die dubiosen Vorgänge um die Doppelabrechnungen und die hygienischen Qualitätsmängel öffentlich gemacht. "Doch statt transparent und rasch aufzuklären wurde gemauert, verteidigt und schöngeredet - auch gegenüber dem Rechnungshof." Steidl hat einen Anwalt mit der Prüfung des Rechnungshofberichtes beauftragt und will - ebenso wie die FPÖ - die Wirtschafts- und Korruptionsstaatanwaltschaft einschalten.

Auch die Freiheitlichen werfen Stöckl Versagen vor und fordern umgehende Aufklärung. Dabei vertraue man auf den Rechnungshof und die Justiz, sagt FPÖ-Gesundheitssprecherin Karin Berger.

Im Bericht des Landesrechnungshof werden schwere Vorwürfe erhoben. So wird bemängelt, dass die SALK-Geschäftsführung nicht über seit 2014 aufgetauchte Doppelverrechnungen sowie einen von den SALK 2015 abgegebenen Forderungsverzicht von mehr als einer Million Euro informiert habe. Weiters wird eine "fehlende Überwachung hinsichtlich Quantität und Qualität" der Dienstleistungen kritisiert. Trotz der Mängel sei "eine Neuausschreibung des Auftrags nicht in Erwägung gezogen" worden - sondern im Gegenteil weitere Vertragsverhandlungen geführt worden, "obwohl zu dem Zeitpunkt Doppel-/Falschverrechnungen in der Höhe von rund 400.000 Euro vorgelegen sind". Weiters moniert der Rechnungshof, dass die vom Dienstleister gestellten Forderungen "seitens der SALK nicht auf ihre Rechtmäßigkeit und ziffernmäßige Richtigkeit geprüft wurden".

Quelle: SN