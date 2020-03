74 Schülerinnen und Schüler beginnen in Salzburg-Mülln die Ausbildung zur Pflegefachassistenz. In Salzburg startet auch der erste berufsbegleitende Lehrgang Österreichs.

Es war eine mühsame Zeit der Umstellung für die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege der Salzburger Landeskliniken. Im Herbst endet dort der letzte Lehrgang für Diplompflegekräfte. Jetzt werden an der Schule in Mülln nur noch Pflegeassistenten und Pflegefachassistenten ausgebildet. In ...