Salzburg: 73.199 Corona-Impfdosen werden in der kommenden Woche geliefert

Der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung wird in Salzburg verkürzt. Künftig erfolgt der zweite Stich mit dem Impfstoff von Biontech bereits nach drei Wochen.

In der kommenden Woche werden 73.199 Impfdosen nach Salzburg geliefert. Damit sind 10.000 Erstimpfungen und 32.100 Zweitimpfungen geplant. "Es ist nun genug Impfstoff da, um die Abstände zwischen der ersten und zweiten Dosis deutlich zu verkürzen", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl. "Wir können dadurch die Salzburgerinnen und Salzburger noch rascher vor dem Coronavirus schützen, auch gegen die Mutationen, denn vor allem gegen die Delta-Variante zählt bei der Vollimmunisierung jeder Tag."

Die neuen Impfabstände in Salzburg:

Biontech: 21 Tage (bisher 5 bis 6 Wochen)

Moderna: 28 Tage (bisher 5 bis 6 Wochen)

AstraZeneca: 4 bis 8 Wochen (bisher 11 bis 12 Wochen)

SN/land salzburg Coronaimpfung in Salzburg, zeitlicher Verlauf, Stand 25. 6. 2021.





Delta-Variante in Salzburg

"Seit Ende Mai hatten wir in Salzburg bereits rund 30 Fälle der Delta-Variante. Sie konnten bisher alle gut isoliert und die Infektionsketten unterbrochen werden", sagt Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. "Diese Variante macht österreichweit rund ein Drittel der Fälle aus und ist auch in Salzburg angekommen. Daher ist es umso wichtiger, sich impfen zu lassen, denn eine Vollimmunisierung ist der bestmögliche Schutz gegen einen schweren Krankheitsverlauf, auch und vor allem bei Mutationen."



SN/land salzburg Impfrate nach Alter, Salzburg und Österreich, Stand 25. 6. 2021.





Sommerimpfaktion für Jugendliche und Familien

Salzburgs erklärtes Ziel sei es, mit so vielen vollständig Geimpften wie möglich in das neue Schuljahr und Semester zu starten. Seit dieser Woche läuft eine Schwerpunktaktion für alle ab zwölf Jahren. "Falls auch die Familienmitglieder der Jugendlichen eine Impfung wünschen, können in den Impfpraxen auch Eltern und Geschwister mitimmunisiert werden beziehungsweise eine gemeinsame Terminbuchung mit der Ordination vereinbaren", sagt Stöckl. Voraussetzung ist eine Anmeldung jedes einzelnen Familienmitglieds unter www.salzburg-impft.at oder 1450 für dieselbe Ordination.

Stand der Impfung in Salzburg (25. Juni, 9 Uhr)