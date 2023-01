Salzburg: Abfallgebühren sinken - aber nur bei richtiger Mülltrennung

Die Restmülltonnen in der Stadt Salzburg beinhalten zur Hälfte falsch entsorgten Abfall. Dabei könnte richtiges Trennen den Haushalten einiges an Geld ersparen.

Mit dem 1. Jänner hat in Österreich und somit natürlich auch in Salzburg eine neue Ära in der Abfallbewirtschaftung begonnen. In den Gelben Säcken beziehungsweise den Gelben Tonnen darf nun wesentlich mehr als nur Kunststoff entsorgt werden.

Laut Jürgen Wulff-Gegenbaur, dem Leiter des Abfallservices in der Stadt Salzburg, sind dies: "Neben Plastikflaschen und Getränkekartons sind dies sämtliche Kunststoff- und Metallverpackungen wie Joghurtbecher, Plastiksackerl, Thunfischdosen oder Chipssackerl."

Der Hintergrund dieser neuen Regelung sind EU-Ziele, damit möglichst viele ...