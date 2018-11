Salzburg AG: Kontrollamt und Rechnungshof prüfen jetzt

Die SPÖ schickt der Salzburg AG nach der Misere bei den Obussen die Prüfer ins Haus. Sowohl an das Kontrollamt als auch an den Landesrechnungshof ergingen am Montag Prüfaufträge.

Die Stadt-SPÖ hat das Kontrollamt mit der Prüfung des Verkehrsbereiches der Salzburg AG beauftragt. Hintergrund dafür ist die Krise der Obusflotte. Parallel dazu hat auch die Landes-SPÖ einen Prüfauftrag an den Landesrechnungshof erteilt. Die Sparte Verkehr soll ab 2015 in puncto Richtigkeit, Sachlichkeit und Wirtschaftlichkeit des Obus-Angebotes geprüft werden. Zusätzlich will die SPÖ wissen, ob der Aufsichtsrat vom Vorstand über die Zustände im Obusbereich ausreichend und richtig informiert worden sei. Am Freitag wird in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung die Bestellung von neuen Obussen abgesegnet werden. Quelle: SN