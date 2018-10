Salzburg AG: Neuer Vorwurf stört die Offensive der Chefetage

Die Salzburg AG schnürt ein Maßnahmenpaket. Damit ist es aber zumindest für ein Aufsichtsratsmitglied noch nicht erledigt.

Zwei Wochen hat der Aufsichtsrat dem Management der Salzburg AG am vergangenen Dienstag Zeit gegeben. Zwei Wochen, um Vorschläge zu unterbreiten, wie die Obus-Misere in den Griff bekommen werden kann. Denn zum einen sind die Obuslenker am Limit und personell am Anschlag. Zum anderen fallen mehr Obusse als geplant wegen Reparatur und Rost aus - mehr als 30 Jahre alte Busse mussten einspringen.