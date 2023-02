Land Salzburg erneut abgeblitzt: Oberösterreich verkauft Anteile an der Salzburg AG nicht

Das Land versucht, den Oberösterreichern die 26,13 Prozent abzukaufen. Der vorerst letzte Versuch erfolgte in der Vorwoche - erneut ohne Erfolg.

Die Landesregierung in der Steiermark hat am Mittwoch beschlossen, jenen 25-Prozent-Anteil an der Energie Steiermark zurückzukaufen, der sich seit 2015 in Händen einer australischen Investorengruppe befindet. Der Kaufpreis liegt bei 525 Mill. Euro exklusive Zinsen. Das Land hält damit wieder 100 Prozent am Energieunternehmen.

Die Grünen und die KPÖ plus sehen die Steiermark als Vorbild für Salzburg: Das Land Salzburg solle den Anteil der Energie AG Oberösterreich an der Salzburg AG kaufen, der bei 26,13 Prozent liegt. LH-Stv. ...