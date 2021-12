Salzburg AG: Rekordbudget findet keine Zustimmung des Betriebsrats

323 Millionen Euro will die Salzburg AG im kommenden Jahr investieren. Der Beschluss im Aufsichtsrat fiel aber nicht einstimmig. Alle fünf Betriebsräte sind dagegen.

Der Aufsichtsrat der Salzburg AG hat am Dienstag die Investitionen für das kommende Jahr abgesegnet. In Summe werden 323,7 Millionen Euro investiert. Aufsichtsratsvorsitzender Landeshauptmann Wilfried Haslauer sprach von einer gigantischen Summe und einem bemerkenswerten Budget, weil es die größte Investition sei, die die Salzburg AG je getätigt habe. Als konkrete Projekte nannte Haslauer das Wasserkraftprojekt Stegenwald, den Ausbau des Heizkraftwerks Siezenheim II sowie die Spange Süd in der Fernwärmeversorgung vom Bereich der Kaserne bis zur Gorianstraße.

Konkret fließen ...